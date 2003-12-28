وزير امورزنان تونس با عضو هيات رييسه مجلس ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، جلودارزاده در اين ديدار، بااشاره به مساله حقوق زنان و قوانين تدوين شده در جمهوري اسلامي ايران، اسلام را بعنوان دين فراگير و نجات بخش ذكر كرد و قوانين مترقي آن را راهكايي عملي براي صيانت از حقوق كليه افراد جامعه بويژه زنان و كودكان خواند.

عضو هيات رييس مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان فعاليتهاي گسترده زنان در تحولات جامعه ايران بويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، اظهار اميدواري كرد كه با تبادل نظر زنان فرهيخته مسلمان در كشورهاي مختلف، بتوان راههاي علمي بهتري جهت حل مسائل زنان و نيز ايجاد فرصتهاي برابر با مردان اقدام كرد.

خانم جلودارزاده در پايان سخنانش به تبيين دستاوردهاي مجلس ششم در اصلاح بعضي از قوانين مربوط به زنان بويژه در قبال حضانت اطفال و داشتن حق طلاق در زمان عسر و حرج زن و بالا بردن سن ازدواج، پرداخت و در خصوص وضعيت حقوقي زنان در تونس استفسار كرد.

نزيهه بن يدر - وزير امورزنان و خانواده تونس در اين ديدار هدف از سفر خود به ايران را شناخت هرچه بيشتر از فرهنگ غني و اسلامي ايرانيان و ايجاد بستر مناسب جهت توسعه همكاريها و روابط بويژ بين زنان دو كشور توصيف كرد و ضن ستايش از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در قبال زنان و ارتقاء جايگاه آنان در ايران، به بيان تعدادي از قوانين كشور تونس در خصوص احقاق حقوق بانون پرداخت.

وي اظهار اميدواري كرد كه اين گونه رايزنيها بتواند به تامين و تعيين جايگاه واقعي زنان در جوامع شرقي كمك كند.