۳۰۸۰ نفر در انتخابات ثبت نام کردند/ افزایش ۵۱ درصدی حضور بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پایان سومین روز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران آخرین آمار و اطلاعاتی از ثبت‌نام کنندگان را اعلام کرد.

وی گفت: مجموعا در طول این سه روز ۳ هزار و ۸۰ نفر از داوطلبان برای ثبت نام مراجعه کرده‌اند که نسبت به سه روز اول دوره قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.

موسوی اظهار داشت: ۲۷۴۲ نفر از این افراد مردان هستند که معادل ۸۹ درصد داوطلبان است و ۳۳۸ نفر از جمله خانم‌ها هستند که ۱۱ درصد کل داوطلبان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه افزایش تعداد ثبت نام زنان نسبت به دوره قبل به میزان ۵۱ درصد است.

وی در خصوص ترکیب سن داوطلبان گفت: ۳۸ درصد زیر ۴۰ سال، ۵۶ درصد زیر ۶۰ سال و ۶ درصد باقیمانده بالای ۶۰ سال سن دارند.

موسوی گفت: ۲۷ درصد داوطلبان دارای سابقه ایثارگری هستند یعنی از جمع جانبازان، آزادگان ، فرزندان شهدا و رزمندگان که بیش از شش ماه سابقه حضور در جبهه ها دارند، می‌باشند.

وی ادامه داد: چهار درصد از داوطلبان نیز سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته را دارند.