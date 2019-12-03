تعداد داوطلبان انتخابات مجلس در گلستان به ۹۱ نفر رسید

عبدالرضا چراغعلی در خصوص آخرین آمار ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تعداد ثبت نامی های داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گلستان به ۹۱ نفر رسید.

وی افزود: از این تعداد ۲۵ نفر در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، ۱۷ نفر در گمیشان، بندرگز، کردکوی و بندرترکمن، ۱۶ نفر در گنبدکاووس، ۱۵ نفر در رامیان و آزادشهر، ۱۱ نفر در مینودشت، گالیکش، مراوه تپه و کلاله و هفت نفر در علی آبادکتول ثبت نام خود را نهایی کردند.

چراغعلی با بیان این که از این تعداد دو نفر بانو و بقیه آقا هستند، گفت که داوطلبان، ثبت نام را به ساعات و یا روزهای آخر موکول نکنند.

لازم به ذکر است که ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۰ آذر آغاز شده و تا ۱۶ آذر ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دوم اسفند امسال برگزار می‌شود و از ۶ حوزه انتخابیه در گلستان، هفت نماینده به مجلس راه می‌یابند.