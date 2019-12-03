شمار داوطلبان خراسان جنوبی به ۱۵ نفر رسید/ حضور ۳ نماینده قبلی

ناصر خوش خبر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سومین روز نام نویسی از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هفت نفر برای نمایندگی مردم استان در چهار حوزه انتخابیه ثبت نام کردند.

وی بیان کرد: از این تعداد یک نفر برای حوزه انتخابیه بیرجند، خوسفو درمیان، سه نفر برای حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه، دو نفر برای حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، بشرویه و طبس و یک نفر نیز برای حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه ثبت نام کردند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: از آغاز ثبت نام تا پایان وقت سومین نام نویسی در مجموع ۱۵ داوطلب برای نمایندگی حوزه های انتخابیه استان ثبت نام کردند.

خوش خبر با بیان اینکه تمامی این افراد مرد هستند، افزود: از این نفر سه نفر دارای سابقه نمایندگی و ۵ نفر نیز دارای سابقه داوطلبی هستند.

وی در ارتباط با وضعیت سنی این داوطلبان نیز گفت: از مجموع افراد ثبت نام شده هفت نفر زیر ۵۰ سال و هشت نفر نیز بالای ۵۰ سال سن دارند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین یک نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس، ۱۰ نفر فوق لیسانس و چهار نفر نیز دارای مدرک دکتری هستند.

به گفته وی ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس تا ساعت ۱۸ روز ۱۶ آذرماه در استان ادامه دارد.