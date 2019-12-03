شهدا بالاترین سرمایه خود را برای آزادی و مردم فدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری ظهر امروز در دیدار با خانواده شهید نظم و امنیت «رضا صیادی» در شهرستان شوش با تاکید بر اینکه شهدا جان خود را برای رسیدن به جایگاهی بالاتر فدا کردند، گفت: ادامه راه این عزیزان از مهم‌ترین وظایف ما است.

وی با بیان اینکه امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون از خودگذشتگی شهدا است، گفت: شهدا با نثار جان خود اجازه ندادند امنیت و اقتدار کشور خدشه‌دار شود.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه شهیدصیادی حق بزرگی به گردن همه مردم ایران دارد، افزود: این شهید بالاترین سرمایه خود را برای آزادی، امنیت، اسلام و مردم فدا کرد.

این مقام عالی رتبه نیروی انتظامی بیان کرد: اخلال‌گرانی که در ناآرامی‌های اخیر مقابل پلیس بودند از سوی بیگانگان هدایت می‌شدند و بنزین را بهانه کردند.

فرمانده ناجا عنوان کرد: امنیت، آسایش و آرامش امروز کشور ثمره خون پاک شهدا است که با جان نثاری خویش، موجب عزت و سربلندی اسلام شدند.

شهید «رضا صیادی» از کارکنان یگان ویژه بود که در شهرستان ماهشهر روز دوشنبه (27 آبان) در مقابله با ناامن کنندگان حریم امنیت کشور در درگیری مسلحانه با اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.