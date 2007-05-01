30 درصد افراد جامعه فقیر هستند / عدم ارتباط منطقی میان درآمد و هزینه باعث افزایش فقر شده است

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعیین خط فقر افزود: خط فقر با توجه به درآمد سرانه تولید ناخالص ملی و شاخص قیمت های اقلام مصرفی در هر کشور دارای حد و مرز مشخصی است که نزول از این خط به معنای فقر نسبی و سقوط از آن نیز فقر مطلق عنوان می شود.

این آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری، خاطر نشان کرد: در ایران با توجه به تورم کاذب، خط فقر شناور بوده و نمی توان مرز ثابتی برای آن درنظر گرفت چرا که اختلاف درآمد و هزینه ها تابع ضوابط مشخصی نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خط فقر را 250 هزار تومان دانست و تاکید کرد: افرادی که در ماه حقوقی کمتر از این مبلغ دریافت کنند زیر خط فقر و نیازمند کمک و تسهیلات دولت هستند.

ابهری گفت: افزایش فاصله طبقاتی ، کسب درآمدهای ناسالم ، گسترش فرهنگ دلالی، ضعف فرهنگ کارآفرینی ، مشکلات متعدد فعالیتهای تولیدی و... از جمله مسایلی است که باعث افزایش فقر در جامعه شده است.

وی با اشاره به اینکه گرانی و تورم باعث سقوط ارزش پولی در کشور شده است، افزود: در این شرایط هیچ ارتباط منطقی بین درآمد و هزینه ها وجود ندارد به همین دلیل شکاف گسترده و عمیق میان افراد ثروتمند و فقیر روز به روز بیشتر می شود.

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: براساس تحقیقات انجام شده 30 درصد افراد جامعه فقیر هستند و پیش بینی می شود با افزایش نرخ تورم و عدم افزایش دستمزدها روز به روز تعداد افراد زیرخط فقر نیز بیشتر شود.