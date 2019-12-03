باغ استیجاری محلی برای کشت گُل در شاهرود/متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه ۴۵ کیلوگرم ماده مخدر گل آماده توزیع در شاهرود کشف شد، ابراز داشت: با توجه به گزارش‌های دریافتی مبنی برکشت ماده مخدر گل در شاهرود موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد که جوانی در باغ استیجاری حاشیه شهر اقدام به کاشت و تولید این ماده مخدر کرده بود که با اقدام به موقع نیروی انتظامی شناسایی و از توزیع آن جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه محل مورد نظر از سوی پلیس مورد بازرسی قرار گرفت، ابراز داشت: با بازرسی از محل ماده مخدر گُل که آماده توزیع توسط پلیس کشف و متهم دستگیر شد.

کریمی اضافه کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع مورد رسیدگی واقع شود.