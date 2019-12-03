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۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۲۰:۱۵

واکنش لندن به حمله به کنسولگری ایران در نجف و کربلا

واکنش لندن به حمله به کنسولگری ایران در نجف و کربلا

نماینده انگلیس در سازمان ملل در جریان نشست ویژه شورای امنیت درباره عراق، مراتب نگرانی لندن را از به آتش کشیده شدن کنسولگری های ایران در کربلا و نجف اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، کارن پیرس نماینده انگلیس در سازمان ملل در جریان نشست ویژه شورای امنیت درباره عراق، مراتب نگرانی لندن را از به آتش کشیده شدن کنسولگری های ایران در کربلا و نجف اعلام کرد و از مقامات عراقی خواست که حامی مراکز دیپلماتیک باشند.

وی افزود: ما از حمله به کنسولگری های ایران در کربلا و نجف نگرانیم و خواهان آن هستیم که مراکز دیپلماتیک در معرض خطر قرار نگیرد.

نماینده انگلیس در سازمان ملل همچنین خواستار شروع اصلاحات شفاف که خواسته های تظاهرات کنندگان را برآورده کند شد و از مقامات عراق خواست که در راستای انجام اصلاحات قانون انتخابات این کشور حرکت کنند.

کارن پیرس همچنین مراتب خرسندی خود را از به از سرگیری روابط میان اقلیم کردستان عراق و بغداد اعلام کرد.

کد مطلب 4788094

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
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      همانطور که سگ ذاتش نجس است ذات اَنگلستان استعمار است خوی وحشی گری دارد موذی است همه روشنفکران و معتدلین جهان بر این نظر واقفند

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