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۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۲۱:۴۳

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری اردبیل:

مرکز کنترل ترافیک اردبیل تجهیز می‌شود

مرکز کنترل ترافیک اردبیل تجهیز می‌شود

اردبیل - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: برای حل مشکل ترافیک شهر اردبیل تجهیز مرکز کنترل ترافیک در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری عصر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرهای استان اردبیل از تجهیز مرکز کنترل ترافیک اردبیل خبر داد و عنوان کرد: برای حل مشکل ترافیک شهر اردبیل باید شهرداری و تمام دستگاه های متولی برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه نمایند.

وی افزود: حل مشکل ترافیک اردبیل همت و اراده قاطع همه متولیان امر را می‌طلبد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل با قدردانی از اقدامات انجام یافته قبلی، تمامی برنامه‌های گذشته را لازم اما کافی ندانست.

وی گفت: چارچوب حرکت باید طرح جامع حمل و نقل و ترافیک باشد و چاره اندیشی برای نقاط پر ترافیک در اولویت قرار بگیرد.

 قلندری حل مشکل ترافیک اردبیل را علاوه بر اقدامات سخت افزاری نظیر اصلاح تقاطع و تعریض و ... توجه به توسعه اقدامات نرم افزاری مثل مرکز هوشمند کنترل ترافیک عنوان کرد و برای کمک به تجهیز مرکز کنترل ترافیک شهر اردبیل قول مساعد داد.

کد مطلب 4788119

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