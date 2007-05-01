ماجد غماص، رئیس دفتر سیاسی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، از حضور کشورمان در اجلاس شرم الشیخ استقبال کرد و اظهار داشت: ما از ابتدا نیز بر نقش موثر و مثبت جمهوری اسلامی ایران در خصوص عراق تاکید داشته ایم و درباره تاثیر گسترده ایران بر تحولات منطقه و اوضاع عراق جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.

وی با اشاره به طرح ادعاهای بی اساس مبنی بر دخالت ایران در نا آرامی های عراق، افزود: هر چند که تلاش های بسیار گسترده‌ای برای دور کردن ایران از تحولات عراق در حال انجام است اما با توجه به نیت مثبت رهبران جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کشور عراق، قطعا این تلاش ها ناکام خواهند ماند.

رئیس دفتر سیاسی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در تهران سفر دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به عراق را نشانه ای از قصد تهران و بغداد برای تعمیق و گسترش بیش از پیش روابط دو جانبه و بردرانه عنوان کرد و ادامه داد: انشاء الله این سفر مهم نتایج بسیار مثبت و سازنده ای برای هر دو کشور به ارمغان خواهد آورد.

غماص هم چنین درباره آخرین اخبار از سرنوشت دیپلمات های ربوده شده ایرانی توسط نظامیان آمریکایی در اربیل، گفت: از زمان وقوع این حادثه تا به امروز تلاش های بسیاری برای حل این ماجرا در جریان است و در سطوح مختلف تلاش ها از جانب مسئولان عراقی ادامه دارد و به نظر می رسد که در آینده نزدیک مجموعه تلاش ها به نتایج مثبتی منتج گردد.

وی در خصوص لغو سفر برهم صالح، معاون نوری المالکی، نخست وزیر عراق به تهران نیز اظهار داشت: قرار بود این سفر روز گذشته انجام شود که به دلایلی به زمانی بعد از کنفرانس شرم الشیخ موکول شده است.