کرم رضا پیردایه روز سه شنبه به مناسبت روز جهانی معلولین در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت روز ۱۲ آذر روز جهانی معلولین، دو نمایشگاه ویژه معلولین شهرستان بروجرد و اشترینان برگزار شده است.

وی تصریح کرد: یک نمایشگاه ویژه معلولین ذهنی مرکز شهید «احسان مطیعی» در محل نمایشگاه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد به مدت چند روز دایر است.

رئیس اداره بهزیستی بروجرد افزود: همچنین نمایشگاه دیگری بنام توانمندی های دستاوردهای معلولین در محل اداره بهزیستی بروجرد به مدت دو روز دایر است.

پیردایه ادامه داد: در این نمایشگاه ها تمامی دستاوردها و تولیدات معلولین شامل بافندگی، کار دستی، عروسک سازی، فرش بافی و ... در معرض دید علاقمندان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰ پرونده ویژه معلولین ذهنی، جسمی-حرکتی، بینایی، شنوایی مربوط به شهرستان بروجرد و اشترینان و روستاهای تابعه در اداره بهزیستی بروجرد وجود دارد.

رئیس اداره بهزیستی بروجرد با اشاره به ایجاد مکان های مناسب برای اوقات فراغت معلولان و سالمندان، بیان داشت: عملیات احداث خانه امید در پارک وحدت واقع در خیابان جعفری از سال گذشته با هدف ساخت مکانی برای گردهمایی سالمندان و معلولین شهرستان در دستور کار سازمان بازنشستگان کل کشور قرار گرفته است به طوری که این ساختمان هم اکنون در مرحله نازک کاری قرار گرفته است.

به گفته پیردایه، مناسب سازی این پارک برای تردد بی دغدغه سالمندان و معلولان از جمله از طریق «احداث رمپ»، «مسطح کردن مسیر جهت عبور ویلچر» و ... بیش از پیش احساس می شود.

وی افزود: لذا در همین راستا تلاش می شود با همکاری متولیان امر اقدامات لازم ظرف چند روز آینده عملیاتی شوند.

گفتنی است، شهرداری بروجرد نیز طی بازدیدی میدانی از پارک وحدت و ارزیابی های به عمل آمده از ساختمان بازنشستگان امید مقرر شد تا درصورت مساعد بودن هوا، ظرف مدت ۲۰ روز عملیات مناسب سازی پارک جهت تردد معلولان و سالمندان بروجردی به اتمام برسد.