به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی سه‌شنبه شب در کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد با اشاره به نیازسنجی در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای اظهار داشت: دوره های جدید با توجه به نیاز جامعه و تقاضای بازار کار همچنین تقاضای کارآموزان اولویت بندی شده است.

وی بیان کرد: آموزش فنی و حرفه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است بر این اساس باید برای گسترش این آموزش ها، از تمام ظرفیت های کشور استفاده شود.

هاشمی، بیکاری را یک تهدید جدی برای جامعه دانست و عنوان کرد: معضل بیکاری ابتدا حس موثر بودن افراد را از بین می برد و این حس می تواند آسیب های اجتماعی و هویتی جدی به دنبال داشته باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد: پیشرفت دانش از بهترین و موثرترین راه‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار، مفید و مولد است و از اهداف فنی و حرفه‌ای، بهره‌گیری از علم روز و نیاز جامعه و ظرفیت و علاقه جوانان است .

وی به اهمیت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری دوره‌های فنی و حرفه‌ای، مهارت‌آموزی و کارآفرینی و همچنین ایجاد و تقویت روحیه خودباوری در بین جوانان برای کسب موفقیت در اشتغال و کمک به توسعه تاکید کرد.

هاشمی از توانمندسازی جامعه به عنوان یک ضرورت یاد کرد و گفت: باید به توانمندی افراد با عزم و اراده ملی فکر کنیم تا این حرفه به عنوان بخشی از آموزش های مهارتی از غربت خارج شود

به گزارش مهر، در این مراسم از تلاش های علی آقاافضلی تقدیر و امیرسعید مصاحبی به عنوان مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد منصوب شد.