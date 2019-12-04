نیروهای مسلح ایران افرادی کم توقع اما مسئولیت پذیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شکرالله بهرامی صبح چهارشنبه در جمع نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان کاشان با بیان اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح جزئی از قوه قضائیه است، اظهار داشت: کار این سازمان صیانت از اقتدار فرماندهان و نیروهای مسلح است.

وی با اشاره به اصل ۱۷۲ قانون اساسی ابراز داشت: بر طبق این اصل سازمان قضائی نیروهای مسلح به یک سری از ناهنجاری هایی رسیدگی می کند که ممکن است در نیروهای مسلح ایجاد شود.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه رشد همه انسان ها در این است که هم انتقاد کنیم و هم انتقاد پذیر باشیم، تصریح کرد: صدای معترض را باید شنید ولی با اشرار و آشوبگرانی که بخواهند با آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی مردم و سلب آرامش و آسایش مردم یک فضای ناامنی را ایجاد کنند باید برخورد کرد.

وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انسان هایی کم توقع ولی در عین حال مسئولیت پذیر هستند، اذعان کرد: نیروهای مسلح با فداکاری در حال تامین آسایش و امنیت مردم در شهرها و روستاهای سراسر ایران هستند و اگر این افراد نباشند اشرار با عقده و کینه وارد تخریب در فضای عمومی کشور می شوند.

جمهوری اسلامی برای استکبار جهانی همچون استخوانی در گلو است

حجت الاسلام بهرامی عقده و کینه اشرار و آشوبگران در سلب آسایش و امنیت مردم را ناشی از مجد و عظمت نیروهای مسلح در کشور دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی برای استکبار جهانی همچون استخوانی در گلو است.

وی با اشاره به زمان جنگ و خیانت بنی صدر به نیروهای مسلح افزود: در دفاع مقدس همه دنیا در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده بود و حتی از فروش کوچکترین تجهیزات جنگی به ایران خودداری می کردند ولی با تمام این شرایط ایران در مقابل همه دنیا مقاومت کرد.

در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی ما همیشه تحریم بوده ایم

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه در طول ۴۰سال انقلاب اسلامی ما همیشه تحریم بوده ایم، اظهار داشت: این تحریم ها برای ملت و نظام جمهوری اسلامی تازگی ندارد چون در زمان جنگ کشور کانادا گندمی را که که پول آن توسط ایران پرداخت شده بود را حتی به ایران تحویل نداد.

رمز پیروزی بر دشمن و استکبار جهانی وحدت است

وی با اشاره به تاکیدات مکرر دین مبین اسلام و فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر ایستادگی در برابر ظالم و استکبار جهانی تصریح کرد: رمز پیروزی در مقابل دشمن وحدت است و به همین منظور باید در مقابل جهان کفر یکدل و یکصدا در کنار هم باشیم.

حجت الاسلام بهرامی از لزوم تقویت همه ارکان نظام برای پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی سخن گفت و افزود: تمام ارکان در نظام و نیروهای مسلح هر کدام جایگاهی دارند ولی هدف همه آنها یکی است و آن اعتلای نام ایران و نظام جمهوری اسلامی در تمام دنیاست.