افزایش 12 درصدی شاخصهای پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرندی با بیان این مطلب افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده سعی خواهیم داشت که این افزایش در سال جدید نیز ادامه پیدا کرده و تا سطح 15 درصد رشد ارتقاء یابد.

وی اظهار داشت: طرح های تحقیقاتی، اختراعات، همایش ها و سمینارها، نشریات تخصصی و مقالات از جمله شاخص های رشد یافته پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شمال بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شمال ادامه داد: برای هر یک از شاخص های پژوهشی برنامه ریزی جداگانه ای به منظور ادامه روند ارتقاء رشد و افزایش راندمان علمی صورت گرفته که در سال جدید اعمال خواهد شد.