  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۵۹

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شمال خبر داد :

افزایش 12 درصدی شاخصهای پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شمال

شاخصهای پژوهشی سال 85 دانشگاه آزاد اسلامی 12 درصد نسبت به سال های گذشته رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرندی با بیان این مطلب افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده سعی خواهیم داشت که این افزایش در سال جدید نیز ادامه پیدا کرده و تا سطح 15 درصد رشد ارتقاء یابد.

وی اظهار داشت: طرح های تحقیقاتی، اختراعات، همایش ها و سمینارها، نشریات تخصصی و مقالات از جمله شاخص های رشد یافته پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شمال بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شمال ادامه داد: برای هر یک از شاخص های پژوهشی برنامه ریزی جداگانه ای به منظور ادامه روند ارتقاء رشد و افزایش راندمان علمی صورت گرفته که در سال جدید اعمال خواهد شد.

کد مطلب 478839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها