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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۱۲

در راستای ایجاد بنگاههای اقتصادی زودبازده:

45میلیارد ریال تسهیلات به سرمایه گذاران در محمود آباد پرداخت شد

مازندران- خبرگزاری مهر: فرماندار محمود آباد گفت: سال گذشته برای ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده 45 میلیارد و 950 میلیون و 622 هزار ریال تسهیلات برای اشتغال به سرمایه گذاران و متقاضیان محمود آبادی پرداخت شد.

علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعدادی از طرح های دارای تسهیلات به بهره برداری رسیده و با بهره برداری همه این طرح ها 100 فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی تصریح کرد:65 طرح تسهیلات دار،2 طرح با تسهیلات 17 میلیارد و 220 میلیون ریالی در بخش صنعت، 54 طرح با 17 میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات در بخش کشاورزی و 9 طرح با تسهیلات 11 میلیارد و 130 میلیون ریال در بخش خدمات در سال گذشته پذیرفته شده و تسهیلات دریافت کردند.

قاسمی یادآور شد: میزان کل اعتبارات تخصیص یافته برای ایجاد بنگاه های کوچک اشتغالزا در محمود آباد 150 میلیارد ریال است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی کمیته نظارت فرمانداری بر عملکرد صاحبان طرح های اشتغالزا که از محل اعتبارات ایجاد بنگاه های اقتصادی زودبازده تسهیلات دریافت کردند نظارت می شود.

کد مطلب 478857

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