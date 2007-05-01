وزیر اطلاع رسانی سوریه در گفتگوی اختصاصی با مهر : وحدت رسانه های اسلامی انزوا را به اسرائیل تحمیل می کند / کشورهای اسلامی برای حفظ استقلال خود نیازمند تبلیغات نرم هستند

دکتر محسن بلال که با خبرنگار اعزامی خبر گزاری مهر به دمشق سخن می گفت ، افزود : اشغال عراق به وسیله آمریکا، سبب مهاجرت بیش از یک میلیون و 300 هزار شهروند عراقی شده که این مهاجرت ناخواسته پیامدهای اجتماعی واقتصادی فراوانی برای سوریه به همراه داشته است.

وی افزود : آنچه که اکنون درعراق می گذرد تحت هیج شرایطی قابل قبول نیست و رسانه های اسلامی باید برای انتقال شرایط واقعی و بحرانی عراق تلاش مضاعفی به عمل آورند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه ادامه داد : در جهان امروز اطلاع رسانی دقیق وصحیح وارائه یک راهبرد تبلیغاتی اسلامی مشترک برای مقابله با تبلیغات غرب واسرائیل می تواند در انزوای سیاسی این رژیم موثر باشد.

محسن بلال افزود : اگرچه آمریکا با توان نظامی وقدرت هسته ای خود می تواند 8 برابر کره زمین را نابود کند،اما ابزارهای نظامی در عصر اطلاع رسانی ونرم افزاری روبه افول است و بیان کلمه حق می تواند برهمه ابزارهای نظامی چیره شود.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد : کشورهای اسلامی برای حفظ استقلال وهویت اسلامی خود باید از شیوه های نرم تبلیغاتی استفاده کنند، زیرا افکار عمومی جهان برای پی بردن به حقایق موجود در خاورمیانه نیازمند روشنگری هستند.

وی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر ضمن ابراز تاسف از اجرایی نشدن تصمیمات دو نشست قبلی کنفرانس های اطلاع رسانی اسلامی وعربی که در تهران و بیروت برگزار شد، گفت : در کنفرانس های گذشته تصمیمات سازنده ای برای مقابله با تبلیغات ویرانگر غرب واسرائیل اتخاذ شد، اما متاسفانه تا کنون این تصمیمات به مرحله اجرا در نیامده است.

محسن بلال درباره طرح صلح اعراب و اسرائیل گفت : کشورهای عربی باید پیش از برقراری رابطه با اسرائیل متوجه باشند که بخش وسیعی از اراضی اعراب همچنان در اشغال اسرائیل است و قبل از هر چیز در این زمینه اجرای قطعنامه های شورای امنیت باید مورد توجه قرار گیرد.