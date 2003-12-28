كمك 2 ميليون توماني تكواندو كاران كويتي به زلزله زدگان بم

سيد محمد پولادگر رييس فدراسيون تكواندو وازاعضاء كميته هماهنگي سازمان تربيت بدني براي جذب كمكهاي اين سازمان با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : تمامي نهادهاي زيرمجموعه سازمان تربيت بدني با تلاش بسيار در جهت كمك به زلزله زدگان شهرستان بم بسيج شده اند كه هرروز بر وسعت اين حمايتها افزوده مي شود.

وي افزود: در همين رابطه حسين رضا زاده و هادي ساعي به همراه يكي از قهرمانان كشتي كشور راهي كيش خواهند شد تا كمكهاي اهالي اين منطقه را براي زلزله زدگان جمع آوري نمايند. همچنين تكواندوكاران كويتي مبلغ 2 ميليون تومان به اين امر خداپسندانه كمك كرده اند. حتي كانگ سرمربي سابق تيم ملي تكواندو ايران با ارسال 500 دلار در اين حركت مشاركت داشته است.

پولادگر در ادامه خاطرنشان كرد : در مسابقات اينهفته ليگ تكواندو باشگاههاي كشور نيز كه با شب هفت درگذشتگان حادثه بم مصادف شده برنامه ويژه اي براي جمع آوري كمكهاي مردمي خواهيم داشت.