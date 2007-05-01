رئیس جمهور از معلم کلاس اول خود تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از معلمان نمونه کشور، صبح امروز در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و خانم نجمه قلی پور معلم کلاس اول رئیس جمهور بدون اطلاع دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه حضور یافت.

در این مراسم، سید جواد هاشمی مجری برنامه از خانم قلی پور دعوت کرد در جایگاه ویژه قرار گیرد و سپس از مهمانان ردیف اول مراسم تقدیر از معلمان نمونه خواست که مهمان ویژه را شناسایی کنند و در این میان دکتر محمود احمدی نژاد با شناختن معلم کلاس اول خود به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و از جای خود برخاست.

مجری برنامه در ادامه خانم نجمه قلی پور را به عنوان معلم کلاس اول رئیس جمهور به همگان معرفی کرد و دکتر احمدی نژاد ضمن تقدیر ویژه از معلم خود بر دستان وی بوسه زد.

معلم کلاس اول رئیس جمهور نیز متقابلا بر سر و بازوی رئیس جمهور بوسه زد و با گرفتن دست و بازوی احمدی نژاد به گفتگوی صمیمانه با شاگرد سابق خود پرداخت.

هنگامی که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور برای سخنرانی پشت تریبون قرار گرفت، اظهار داشت: قرار بود به مناسبت بزرگداشت هفته معلم به زیارت خانم قلی پور بروم که ایشان خود پیش قدم شدند و بار دیگر بزرگواری خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: امروز با دیدن معلم کلاس اول خود تحت تاثیر قرار گرفتم اگر شرایط جلسه نبود یک ساعت گریه می کردم تا یادآور محبت هایی باشم که معلمان عزیزم در طول دوران تحصیل از جان خود در کام چکاندند.

احمدی نژاد تصریح کرد: سرکار خانم قلی پور که همچون معلمان نمونه کشورکرامت و بزرگواری در ذات او نهفته است امروز مرا تحت تاثیر عاطفی قرار داد و آرزو کردم ای کاش به 44 سال قبل بازمی گشتم وآن فضای صمیمی را بار دیگر لمس می کردم که این معلم عزیز و دیگر معلمان بنده، با محبت و مهربانی مرا گام به گام به سوی تعالی و کمال هدایت کردند.

رئیس جمهور متذکر شد: تعلیم و تربیت مجموعه ای از لبخندها، محبت ها، عتاب ها و راهنمایی هاست و همه این مقوله ها زیبا و دوست داشتنی هستند.