امیدواری به تیمی که جوان شده است / کار دشوار تیم ملی واترپلو در مسابقات بین المللی کویت / گزارش مهر از آخرین وضعیت تیم ملی واترپلو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو کشورمان درحالی راهی رقابت های فینا شده که این مسابقات می تواند میدانی ارزشمند جهت کسب تجربه واترپلوئیست های جوان کشورمان باشد. تیم ملی واترپلو 6 بازیکن خود را نسبت به رقابت های دوحه در ترکیب ندارد و نفرات جوان به این تیم تزریق شده اند.

واترپلوی کشورمان در بازی های آسیایی دوحه به عنوان چهارم رسید که حضور در میان چهار تیم برتر آسیا اگرچه نمی تواند کاملا آرمانی باشد اما با توجه به حضور تیم های چین ، قزاقستان و ژاپن در قاره آسیا تا حدود زیادی راضی کننده است. البته به واترپلوی کشورمان انتقاداتی نیز وارد است کما اینکه اگرمسئولان فدراسیون ومهم ترمسئولان سازمان تربیت بدنی یک بار برای همیشه مشکل اردوی ورزشکاران ما را حل کنند ، بیش از پیش شاهد موفقیت های آنها در عرصه های بین المللی خواهیم بود. مربیان تیم ملی از ناهماهنگی هایی که در خصوص وضعیت تحصیل ملی پوشان وجود دارد و متعاقبا در اختیار نبودن کامل آنها در اردوهای تیم ملی، گلایه مند هستند.

کواکویچ سرمربی کروات تیم واترپلو از اینکه تیم جوانی را راهی مسابقات فینا می کند خوشحال است اما بر این باور است این رقابت ها بیشتر میدانی برای کسب تجربه به حساب می آید. وی گفت: ما با تیم بسیارجوانی راهی رقابت های فینا شده ایم اما این مسابقات فرصت مناسبی است تا بازیکنان ما با حریفان متفاوت آشنا شوند. خوشبختانه برنامه های بلند مدت ما ازجانب فدراسیون شنا وکمیته ملی المپیک مورد حمایت واقع شده است. من بسیار به آینده این تیم خوشبین هستم و حتم دارم این تیم می تواند طی سال های آتی موفقیت های قابل توجهی را تجربه کند.

اردوی تیم ملی واترپلوی کشورمان برای حضور در رقابت های بین المللی فینا از روزهای پایانی سال قبل آغاز و تا زمان اعزام به کویت ادامه داشت. تیم ملی واترپلو روزانه دو نوبت صبح (30/9 تا 12) و عصر(30/17 تا 20) تمرین کرد تا با آمادگی کامل درمسابقات حضور یابد. تیم ملی کشورمان دررقابت های فینا با تیم های کره ، مراکش، تونس، اروگوئه و کلمبیا همگروه است.

کواکویچ صعود به مرحله بعدی این رقابت ها را کار دشواری می داند. او تصریح کرد: کارما برای صعود به مرحله بعدی این رقابت ها مشکل است. تیم های خوبی در رقابت های فینا حضور دارند و از آنجا که ما با تیم جوانی در این رقابت ها شرکت می کنیم، احتمال صعود به دور بعدی این رقابت ها را کم می دانم. یک تیم برای اینکه بتواند به اوج آمادگی و هماهنگی برسد باید دست کم 40 مسابقه انجام دهد.

یکی از اصلی ترین مزیت های رقابت های فینا این است که تعدادی از بازیکنان کشورمان برای رقابت های گروه های سنی آماده می شوند. تیم واترپلوی رده های سنی کشورمان در دورقبلی این رقابت ها که درتایلند برگزار شد با شکست چین در دیدار نهایی، جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر برد و امسال امیدواراست در رقابت های اندونزی مقام قهرمانی خود را تکرار کند.

حمیدشب انگیزمربی تیم واترپلو ازمسابقات بین المللی فینا به عنوان رقابت های مطلوب درجهت آماده سازی تیم کشورمان یاد کرد و گفت: تیم ما نسبت به دوحه تغییرات عمده ای دارد و با تیم جوان شده ای به کویت می رویم. با این حال باید بگویم با تیم های سختی همگروه شده ایم. البته این موضوع را باید به فال نیک گرفت چراکه واترپلو از آن رشته هایی است که ورزشکارهمیشه نیاز به بازی دارد. بازی با تیم هایی متفاوت برای ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چراکه با تاکتیک این تیم ها آشنا می شویم. به هرحال اگرچه کسب دو سهمیه المپیک برای ما دشواراست اما نا امید نیستیم و این مسابقات می تواند در جهت موفقیت واترپلوی کشورمان در رقابت های انتخابی المپیک مثمر ثمر واقع شود.

تیم ملی واترپلو از12 اردیبهشت به مدت 5 روز دیدارهای مرحله نخست خود را به انجام می رساند و با یک روز استراحت در تاریخ هفدهم ، روز هجدهم آخرین دیدار خود را برگزار می کند. مسابقات دور پایانی این رقابت ها بدین ترتیب است که تیم های اول هر گروه با تیم های اول گروه دیگر و به همین ترتیب تمامی 6 تیم هر گروه به صورت مستقیم با تیم های هم رده خود بازی می کنند تا تکلیف تیم های اول تا دوازدهم این رقابت ها مشخص شود.