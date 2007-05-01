نظامی گری هرگز به نفع ترکیه نیست / مردم وحدت و آرامش خود را حفظ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه باسلر،"رجب طیب اردوغان " در ادامه سخنان تلویزیونی شب گذشته خود تصریح کرد : اتحاد، همکاری ، آرامش و اقتدار از جمله مواردی هستند که می توانند در بهتر بودن آینده ترکیه نقش مهم و کلیدی را ایفا کنند .

وی با اشاره به بروز اختلافات اخیر در جامعه ترکیه بر سر انتخاب " عبدالله گل " وزیر امورخارجه به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور اظهار داشت : ما می توانیم با تکیه بر اتحاد و همکاری خود مشکلات عدیده موجود در جامعه ترکیه را حل و فصل کنیم .

از سوی دیگر، دخالت مجدد ارتش ترکیه در روند سیاسی،این کشور را با بحران حادی روبرو کرده است.

نخست وزیر ترکیه در این زمینه خاطر نشان کرد : نظامی گری به هیچ وجه در شرایط کنونی به صلاح ترکیه نیست .

عبدالله گل تنها نامزد ریاست جمهوری در دور اول انتخابات که جمعه 7 اردیبهشت برگزار شد، موفق نشد تا در دو دوم انتخابات که امروز(11 اردیبهشت) برگزار می شود؛ بار دیگر شانس خود را امتحان کند. گل وزیر امور خارجه ترکیه و از افراد ذی نفوذ در حزب حاکم(عدالت و توسعه) به شمار می رود.

اگر در دور دوم، بازهم هیچ نامزدی موفق به کسب دو سوم آرا ( 367 رای موافق ) نشود؛ انتخابات به دور سوم کشیده می شود؛ زمان این انتخابات 5 می ( 15 اردیبهشت ) ماه است ؛ تفاوت دور سوم انتخابات با دوره های قبلی در این است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای رئیس جمهور شدن باید 276 رای موافق به دست بیاورد؛ بر همین اساس اگر نامزدی در انتخابات دور سوم نیز موفق به کسب آراء مورد نیاز نشود انتخابات به دور چهارم کشیده می شود که این انتخابات در تاریخ 19 اردیبهشت ماه برگزار می شود و اگر در این دور نیز کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشود؛ مجلس ترکیه منحل می شود.