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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۷:۴۶

ادعای خبرنگار عربستانی؛

سرمربی پرسپولیس گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال امارات!

سرمربی پرسپولیس گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال امارات!

خبرنگار عربستانی مدعی شد گابریل کالدرون سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گزینه هدایت تیم ملی فوتبال امارات است.

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون آرژانتینی سرمربی این فصل تیم فوتبال پرسپولیس است و در حال حاضر با این تیم با کسب ۲۲ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد.

طبق اعلام «سعد الحارثی» خبرنگار عربستانی کالدرون گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال امارات است. هدایت امارات بر عهده «فن مارویک» بود که از این تیم اخراج شد.

سعد الحارثی عنوان کرده که مسئولان فدراسیون فوتبال امارات با کالدرون مذاکراتی هم داشته اند.

این مربی آرژانتینی سابقه کار در تیم های الوصل و بنی یاس امارات را هم در کارنامه دارد.

از سوی دیگر، «نواف الاسیوی» حساب توییتری دیگر خبرنگار عربستانی به نظر از شبکه تلویزیونی «ابوظبی الریاضیه» هم مدعی شده «زوران مامیچ» سرمربی کُروات که سابقه کار در تیم های العین امارات و النصر و الهلال عربستان را دارد، گزینه تیم ملی امارات است. 

کد مطلب 4788943

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