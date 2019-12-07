سرمربی پرسپولیس گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال امارات!

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون آرژانتینی سرمربی این فصل تیم فوتبال پرسپولیس است و در حال حاضر با این تیم با کسب ۲۲ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد.

طبق اعلام «سعد الحارثی» خبرنگار عربستانی کالدرون گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال امارات است. هدایت امارات بر عهده «فن مارویک» بود که از این تیم اخراج شد.

سعد الحارثی عنوان کرده که مسئولان فدراسیون فوتبال امارات با کالدرون مذاکراتی هم داشته اند.

این مربی آرژانتینی سابقه کار در تیم های الوصل و بنی یاس امارات را هم در کارنامه دارد.

از سوی دیگر، «نواف الاسیوی» حساب توییتری دیگر خبرنگار عربستانی به نظر از شبکه تلویزیونی «ابوظبی الریاضیه» هم مدعی شده «زوران مامیچ» سرمربی کُروات که سابقه کار در تیم های العین امارات و النصر و الهلال عربستان را دارد، گزینه تیم ملی امارات است.