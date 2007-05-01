اجرای طرح شهردار خانواده با همکاری آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا ناری ابیانه گفت: بزودی با آموزش و پرورش تفاهم نامه ای امضا خواهد شد تا به صورت غیر حضوری، آموزش طرح شهردار خانواده گسترش یابد.

وی افزود: در این تفاهم نامه همه کودکان از مرحله کودکستان تا دبستان شامل طرح شهردار خانواده خواهند شد و با این کار آموزش به صورت غیر حضوری با تعداد بیشتری از افراد آغاز می شود.

ناری ابیانه با بیان اینکه در حال حاضر حدود 20 هزار شهردار خانواده در تهران وجود دارد، اظهار کرد: بنا به برنامه ریزی انجام شده در 6 ماه اول سال، هر منطقه 1500 شهردار خانواده و تا پایان سال این تعداد به 2 هزار نفر در هر منطقه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این طرح گفت: تا به حال 5 محصول با تیراژ 30 هزار به مدارس فرستاده شده که با این کار قصد داریم مبنای کار را به صورت غیر حضوری و آموزش را با عده بیشتری آغاز کنیم تا این اقدام فراگیر تر و به صورت آموزش همگانی اجرا شود.

مدیرکل آموزش و مشارکت های شهروندی شهرداری تهران با تاکید بر توجه ویژه به فرزندان کارگران شهرداری ، از ارائه خدمات به آنان از طریق اتحادیه کارگران شهری خبر داد و افزود: در اجرای این طرح فرزندان پرسنل و کارگران شهرداری نیز فرزندان 5تا 11 سال خود را برای حضور در این طرح ثبت نام خواهند کرد تا آنان نیز عضو این شبکه شوند.