ایروبیک ایران در حال نزدیک شدن به سطح جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حاشیه همایش بررسی وضعیت و آشنایی با آخرین نوآوری مسابقات ایروبیک ، استپ و بادی کامبت که برای اولین بار در ایران برگزار شد،« آرنوسیور» رئیس مرکز آموزش فدراسیون جهانی آمادگی جسمانی و ایروبیک با اعلام این مطلب گفت: با همکاری و فعالیت زیادی که فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک از خود نشان می دهد، امید این را دارم که سطح علمی و عملی ایروبیک در ایران طی چند سال آینده گسترش یابد.

در این همایش که از روز هشتم لغایت دهم اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزارشد مربیان زن و مرد آمادگی جسمانی و ایروبیک ایران اطلاعات جدیدی پیرامون رشته ایروبیک در سطح ابتدایی و حرفه ای و نحوه انجام صحیح این ورزش مفرح و با نشاط را فرا گرفتند.

« آرنوسیور» در این همایش کلیه حرکات ایروبیک را به صورت حرکات صحیح و غلط آموزش داد و سپس با کلیه مربیان به صورت اختصاصی تمرین کرد.

وی درادامه این همایش ، انجام ایروبیک استپ را پس از دیدن حرکات ایروبیک کاران به صورت تیمی و انفرادی مورد ارزیابی قرار داد و سپس نحوه انجام صحیح حرکات ایروبیک استپ را به صورت کامل تشریح نمود و به نمایش حرکات انفرادی و گروهی با استپ پرداخت که مورد استقبال ورزشکاران و مربیان قرار گرفت.

در روز پایانی این همایش ، « سیور» مدرس فرانسوی فدراسیون جهانی آمادگی جسمانی و ایروبیک به انجام حرکات ورزشی با دستگاه پرداخت و به صورت تئوری و عملی انجام حرکات صحیح را توضیح داد.