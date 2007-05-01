ناشران بخش خارجی در تلاش برای آماده سازی به موقع این بخش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، این انجمن با ارسال نمابری، اظهارات روز گذشته مدیرعامل موسسه توزیع کنندگان کتاب ناشران بین المللی را مبنی بر احتمال به تعویق افتادن شروع به کار این بخش تا روز چهاردهم رد کرد.

این انجمن آورده است: ظرف چند روز گذشته و همگام با تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رفع مشکلات سالن ریالی واقع در رواق شرقی مصلی، ناشران بخش خارجی با جدیت تمام مشغول آماده سازی این بخش برای پاسخگویی به مراجعین در روز 12 اردیبهشت ماه بوده و به همین دلیل، بخش خارجی از روز شروع نمایشگاه آماده خدمات راسانی به بازدیدکنندگان است.

به گزارش مهر، روز گذشته علیرضا ربانی مدیرعامل موسسه توزیع کنندگان کتاب ناشران بین المللی در گفتگویی با مهر، ضمن تشریح فعالیت های عمرانی و ایزولاسیون سقف های مربوطه و... در مصلی، اعلام کرده بود: امیدواریم کارهای آماده سازی تا روز افتتاحیه به پایان برسد. اما برای بازدید مردم فکر می کنیم روز 14 اردیبهشت این بخش ( فروش ریالی ) به طور حتم آماده خواهد بود.