مسابقات شنای مسافت کوتاه کشور فردا در رشت آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها تیم ها مسابقات خود را در20 ماده و دو گروه سنی 14 سال به پایین و 15 سال به بالا و عموم برگزار می کنند. این رقابتها جمعه 14 اردیبهشت ماه جاری با معرفی شناگران برتر به پایان می رسد.

20 داور در کلینیک داوری شنای موزون بانوان

دوره کلنیک بازآموزی داوری شنای موزون بانوان فردا در محل فدراسیون شنا برگزار می شود. براساس تصمیم کمیته شنای موزون از اول اردیبهشت سال جاری آزمون ستاره های 1 تا 10 شنای موزون جهت نظارت بیشتر و افزایش سطح آموزش پایه ای این رشته در کلیه استانها مستقیما تحت نظر فدراسیون انجام خواهد شد و استخرها در سطح کشور با هماهنگی هیات های شنا استانها، از فدراسیون شنا تقاضای برگزاری آزمون می کنند.

این دوره یک روزه از ساعت 15 لغایت 17 بعدازظهر در محل سالن جلسات فدراسیون شنا برگزار می شود . تدریس کلاس فوق بر عهده خانم افسانه بهروز است. اولین آزمون ستاره ای از 1 تا 10 جممعه 14 اردیبهشت ماه از ساعت 7:30 صبح لغایت 13:30 ظهر در استخر کشوری برپا می شود.