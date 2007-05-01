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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۴۷

بر پایه یک نظرسنجی جدید؛

69 درصد انگلیسی ها جنگ خونین عراق را میراث بلر می دانند

69 درصد انگلیسی ها جنگ خونین عراق را میراث بلر می دانند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که 69 درصد از مردم انگلیس بر این باورند: زمانی که نخست وزیر کشورشان از سمت خود کناره گیری کند؛ میراث باقی مانده از وی جنگ خونین عراق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر نتایج یک نظرسنجی که برای روزنامه ایندیپندنت انجام شد، نشان داد که در دهمین سالگرد انتخاب " تونی بلر" به عنوان نخست وزیر انگلیس از هر 10 نفر، هفت نفر معتقدند که جنگ عراق باقی ماندنی ترین میراث بلر خواهد بود .

همچنانکه بلر آماده می شود تا هفته آینده استعفای خود را از رهبری حزب کارگر اعلام کند؛ بر اساس نتایج تحقیق "کامیونیکت ریسرچ"، 9 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که پس از جنگ عراق رابطه بلر با آمریکا به عنوان میراث وی باقی خواهد ماند.

3 درصد هم گفتند که از بلر در پرونده پول در برابر القاب تشریفاتی یاد خواهد شد و تنها دو درصد گفتند که میراث ماندنی بلر هدف اصلی وی برای بهبود خدمات عمومی خواهد بود.

پلیس انگلیس تحقیقاتی را درباره این مسئله انجام داده که گفته می شود القاب و افتخاراتی ازجمله ورود به مجلس اعیان و مقامهای عالی به افرادی داده شده که به حزب کارگر و یا حزب مخالف محافظه کارپول داده اند.

فشارها برای استعفای بلر افزایش یافته و هم اکنون بسیاری از مردم انگلیس خواهان استعفای وی در زمان کنونی هستند، چرا که بسیاری از اعضای حزب کارگر اعتراف می کنند که رسواییهای به وجود آمده در دوران نخست وزیری بلر در حال آسیب زدن به حزب وی است.

کد مطلب 478935

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