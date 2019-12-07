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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۹:۲۳

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان:

دانش آموز هرمزگانی طلای مسابقات ریاضی آسیا را کسب کرد

دانش آموز هرمزگانی طلای مسابقات ریاضی آسیا را کسب کرد

بندرعباس - معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان از کسب مدال طلای مسابقات آسیایی ریاضی SASMO توسط دانش آموز هرمزگانی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل بیان داشت: SASMO یکی از بزرگترین المپیک های ریاضی در منطقه آسیا می باشد که در مقاطع ابتدایی تا یازدهم متوسطه برگزار می گردد .

وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۹ این دوره از مسابقات  با حضور دانش آموزان مدارس  ۲۱ کشور آسیایی و بیش از ۴۰ هزار شرکت کننده برگزارشد.

قویدل اضافه کرد: دانش آموز آتریسا سادات موسویان که در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در این رقابت ها شرکت کرده بود، موفق شد مدال طلای ریاضی این دوره از مسابقات را از آن خود نمود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: آتریسا سادات موسویان ، از دبیرستان فرزانگان ناحیه یک بندر عباس وعضو فعال پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه یک بندرعباس است.

کد مطلب 4789611

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