دانش آموز هرمزگانی طلای مسابقات ریاضی آسیا را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل بیان داشت: SASMO یکی از بزرگترین المپیک های ریاضی در منطقه آسیا می باشد که در مقاطع ابتدایی تا یازدهم متوسطه برگزار می گردد .
وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۹ این دوره از مسابقات با حضور دانش آموزان مدارس ۲۱ کشور آسیایی و بیش از ۴۰ هزار شرکت کننده برگزارشد.
قویدل اضافه کرد: دانش آموز آتریسا سادات موسویان که در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در این رقابت ها شرکت کرده بود، موفق شد مدال طلای ریاضی این دوره از مسابقات را از آن خود نمود.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: آتریسا سادات موسویان ، از دبیرستان فرزانگان ناحیه یک بندر عباس وعضو فعال پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه یک بندرعباس است.
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