شمار تلفات بم به بيست و دو هزار تن افزايش يافته است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، گفتني است كه در زلزله بم كه صبح روز جمعه روي داد بيش از سي هزار تن زخمي شدند و براي مداواي بيشتر به بيمارستانهاي استانهاي همجوار و تهران فرستاده شدند .
يكي از مقامات دفتر استانداري كرمان امروز در گفتگويي با رويترز اعلام كرد كه شمار تلفات زلزله دلخراش بم به بيست و دو هزار تن افزايش يافته است .
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، گفتني است كه در زلزله بم كه صبح روز جمعه روي داد بيش از سي هزار تن زخمي شدند و براي مداواي بيشتر به بيمارستانهاي استانهاي همجوار و تهران فرستاده شدند .
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