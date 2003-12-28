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۷ دی ۱۳۸۲، ۲۱:۲۰

يك مقام در استانداري كرمان در گفتگو با رويترز :

شمار تلفات بم به بيست و دو هزار تن افزايش يافته است

يكي از مقامات دفتر استانداري كرمان امروز در گفتگويي با رويترز اعلام كرد كه شمار تلفات زلزله دلخراش بم به بيست و دو هزار تن افزايش يافته است .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز،  گفتني است كه در زلزله بم كه صبح روز جمعه روي داد بيش از سي هزار تن زخمي شدند و براي مداواي بيشتر به بيمارستانهاي استانهاي همجوار و تهران فرستاده شدند .

 

کد مطلب 47899

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