كميسيون امنيت ملي مجلس نتوانست در خصوص طرح تقسيم استان خراسان به جمع بندي برسد

به گزارش خبرنگار خبر گزاري مهر در جلسه امروز کميسيون امنيت ملي مجلس بحث پر تنش و حساسيت برانگيز تقسيم استان خراسان را در شور دوم در دستور کار خود داشت .

در اين جلسه هر از يک از نمايندگان استان خراسان بدنبال مرکزيت قرار گرفتن حوزه انتخابيه خود در يکي از استانهايي که قرار است جايگزين خراسان فعلي شود بودند وهمين مساله يکي از عوامل اصلي در به نتيجه نرسيدن بحث تقسيم استان بود.

انصاري راد نماينده نيشابور يکي از طرفداران اصلي استرداد لايحه از سوي دولت بود . وي معتقد بود که دولت لايحه خود را پس بگيرد ودر عوض 10 درصد از کل اعتبارت ساليانه کشور به اين استان تخصيص يابد.

سيد آبادي نماينده سبزوار از طرفداران تقسيم استان به پنج گزينه است، وي معتقد بود در صورتي که استان تقسيمي بجز اين حالت داشته باشد ، با توجه به سوابق قبلي نا امني هاي ناگواري سطح استان را فرا خواهد گرفت

البته ايراد پيشنهاد سيد آبادي اينست که اين پيشنهاد بار مالي دارد و در صورت تصويب در صحن مجلس قطعا در شوراي نگهبان با مشکل روبرو خواهد شد .

در اين ميان پيشنهادات ديگر نما يندگان نيز مطرح بود و بدليل گستردگي و پيچيدگي موضوع کميسيون امنيت ملي حاضر نيست که به تنهايي هزينه اين تقسيم را بپر دازد و بر همين اساس هر گونه تصميم گيري در اين خصوص به بعد از تعطيلات هفته آينده مجلس موکول شد.