مجتبی انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال سیاست دولت و مطابق برنامه چهارم توسعه سازمان شهرداری ها میانگین متوسط سرانه فضای سبز هر شهروند 12متر مربع است که با اجرای طرح کمربند سبزدر این شهرستان به این رقم خواهیم رسید.

وی در خصوص اجرای طرح کمربند سبز بیرجند خاطر نشان کرد: کار اجرایی این طرح از دو سال قبل برای 60 هکتار از اراضی اطراف این شهر شروع شده است که تاکنون80 هزار متر مربع آن اجرا شده است.

انصاری اجرای این طرح را در توسعه فضای سبز و جلوگیری از وارد شدن گرد و خاک به درون شهر بیرجند موثر دانست و افزود: سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری بیرجند در نظر دارد طی سال جاری تغییر بافت گیاهی فضای سبز را در شهر بیرجند اجرا نماید.

وی یادآور شد: در این تغییر از گونه های بومی زرشک،عناب ،انواع توت ، اقاقیا و زبان گنجشک به جای گونه های کاج و سرو استفاده خواهد شد.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند ، میزان فضای سبز عمومی شهر بیرجند را 390 هکتار عنوان نمود و خاطر نشان کرد: از این مقدار 191 هکتار را شهرداری بیرجند نگهداری می کند.

انصاری، عمده مشکل این سازمان را در جهت نگهداری فضای سبز کمبود منابع آبی برای آبیاری فضای سبز شهر عنوان کرد و افزود: طی سال جاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بیرجند به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی ادامه اجرای طرح کمربند سبز، اجرای طرح پارک بانوان و بوستان کارگر در پارک جنگلی بیرجندبا اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال، کاشت گونه های جدید گیاهی و کاهش استفاده از چمن در فضای سبز را از عمده برنامه های سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند در سال 86 بر شمرد.