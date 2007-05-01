اصلاح نام خلیج عربی به خلیج فارس در موزه "لوور" پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین اهداف موزه ملی ایران در ایجاد روابط بین موزه ای تاکید بر قدمت و اصالت فرهنگ و تمدن کهن ایران است ، در این راستا و در جهت تقویت رابطه فرهنگی با موزه لوور یکی از موارد بسیار مهم که در گفتگوهای بین روسای دو موزه از سوی موزه ملی ایران پا فشاری می شد اصلاح نام خلیج عربی به خلیج فارس بود که پس از تاکید بر اجرای شرایط لازم جهت ادامه همکاریها این امر محقق شد.

مسئولان موزه لوور به خواسته موزه ملی ایران مبنی بر اصلاح نام خلیج عربی به خلیج فارس وارد عمل و نسبت به اصلاح نام خلیج عربی به خلیج فارس در تمامی سالنهای موزه لوور، بروشورها، کاتالوگ ها و انتشارات آن موزه اقدام نموده و لوآرت ریاست موزه لوور کتبا انجام این اصلاح را اعلام کرد.

موزه ملی ایران و موزه لورو از 5 سال گذشته مراودات خود را برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کردند و اولین بازتاب این همکاری نمایشگاه و سمیناری در تهران تحت عنوان نگاهی بر یکصد سال فعالیتهای باستان شناسی فرانسه در ایران بود که با استقبال بسیار زیاد کارشناسان دو کشور و مردم مواجه شد .

در این گزارش آمده است: پیگیری و همکاریهای توام و صمیمانه وزارت امور خارجه و سفارت ایران در فرانسه بسیار موثر و قابل قدردانی است و موزه ملی ایران اصرار دارد که در چارچوب همکاریهای متقابل باید اقتدار فرهنگ و هنر و تمدن غنی ایرانی در سطح بین الملل معرفی شود.