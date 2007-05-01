عدم رضایت 26 درصد مراجعان از خدمات سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی در جلب رضایتمندی مردم از بین 51 دستگاه مورد بررسی در سطح کشور، مقام ششم را کسب کرد و 8/74 درصد مراجعان به واحدهای این سازمان از نحوه ارائه خدمات این سازمان اظهار رضایت کرده اند.

استانهای آذربایجان غربی و قزوین به ترتیب با 71/81 درصد و 79/80 درصد بیشترنی میزان رضایتمندی را در بین ادارات کل تامین اجتماعی به دست آورده اند و پس از آن، استانهای مازندران و کردستان به ترتیب، بیش از 79 و 78 درصد رضایت مندی مردم را کسب کرده اند.

بنابراین گزارش، میانگین تعداد دفعات مراجعه برای انجام دادن یک کار خاص به ادارات کل تامین اجتماعی استان ها 97/1 بار است و میزان اطلاع رسانی در ادامه کل تامین اجتماعی استان ها به مراجعان 73 درصد بوده است.

میزان اعتماد مراجعان به ادارات کل تامین اجتماعی استانها، 73 درصد و میزان خوش بینی مراجعان به ادارات کل تامین اجتماعی استان ها به بهبود ارائه خدمات 75 درصد بوده است.