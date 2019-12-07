دلیل حضور کم تعداد تیم فوتبال زاگرس در زمین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان، دو تیم شهرداری بم و زاگرس شیراز در حالی رودرروی هم قرار گرفتند که نماینده شیراز با ۷ بازیکن در زمین حاضر شد و در ادامه با مصدومیت یک بازیکن دیگر به دلیل حضور ۶ بازیکن، این دیدار نیمهتمام و به سود شهرداری بم اعلام شد.
مریم قدرت سرمربی تیم فوتبال بانوان زاگرس شیراز در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره مشکل تیمش و حضور با هفت بازیکن در زمین مقابل تیم شهرداری بم گفت: از زمانی که تیم ما استارت حضور در رقابتهای لیگ برتر را زد، با وعده وعید مسئولان مواجه شدهایم و قرار بود قرارداد بازیکنان را پرداخت کنند. در ادامه مسیر هیچ خبری از پرداخت پول نشد و بازیکنان مطالبات خود را دریافت نکردند. هیچ یک از مسئولان جوابگو نیستند. قرار بود تا صبح روز جمعه قبل از بازی با شهرداری بم، پول را واریز کنند که این اتفاق رخ نداد؛ به همین دلیل بازیکنان حاضر به بازی نشدند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا زمانی که متوجه شدید بازیکنان حاضر به بازی نیستند، این دیدار را لغو نکردید؟ گفت: اگر بازی نمیکردیم، تیم منحل میشد و وضعیت تغییر نمیکرد. امید داشتیم در این هفته مسئولان به کمک تیم بیایند. در هفتهای که گذشت، بارها در رسانه مصاحبههایی انجام دادیم. شاید مسئولان به خودشان بیایند و به تیم کمک کنند.
سرمربی تیم فوتبال بانوان زاگرس شیراز در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بازیکنان قرارداد مالی دارند و مبلغ آن چه مقدار است؟ افزود: بله بازیکنان قراردادهای مالی دارند و قرار بر این بود ماه به ماه حقوق آنها واریز شود؛ مبلغ هم خیلی زیاد نیست. در مجموع حقوق تمام بازیکنان و کادر فنی شاید ۲۰ میلیون تومان هم نشود.
قدرت در پایان گفت: ما صحبتهای خود را کردهایم، تیم ما تنها تیم لیگ برتری استان است. حتی در بخش پسران، نماینده نداریم. تمام تلاش خود را میکنیم تا امتیاز حضور در لیگ برتر را حفظ کرده و به دسته پایینتر سقوط نکنیم اما ظاهراً برای مسئولان چیزی اهمیت ندارد.
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