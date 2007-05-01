برگزاری نمایشگاه فرهنگ و هنر و تمدن دوره اسلامی ایران در انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه امپراطوری فراموش شده جهان ایران باستان از دوره هخامنشی که جدی ترین و پایدارترین اقدام ایران درعرصه بین الملل برای صیانت از فرهنگ و هنر و تمدن دوره هخامنشی به شمار می آید و به تعبیری جدی پاسخی بود به حرکت ضد فرهنگی سازندگان فیلم اسنکدر بزرگ که موجبات شکست آن را فراهم آورد.

این اقدام تاثیرات قابل توجهی را در معرفی حقایق تاریخی ایران داشت به گونه ای که بسیاری از رسانه های جهان اشاره های فراوانی به آثار مثبت چنین حرکت عظیم فرهنگی ، در طول مدت برگزاری نمایشگاه داشتند.

بر اساس این گزارش، تنها در انگلیس بیش از 300 مقاله در روزنامه های مطرح این کشور از جمله گاردین ، فای نشنال تایمز و آب زرور و... به چاپ رسیده، دهها ساعت برنامه های مستند تلویزیونی و بیشترین دیدار شخصیتهای سیاسی ، فرهنگی و علمی جهان از نمایشگاه فوق، همگی حاکی از عظمت، بزرگی و اهمیت تاریخ و تمدن ایران است.

همچنین بعد از چنین همکاری بزرگ و موفق فرهنگی موزه ملی ایران و موزه بریتانیا در تلاش برگزاری نمایشگاهی برای معرفی فرهنگ و هنرو تمدن غنی ایران در دوره اسلامی خصوصا دوره صفویه در سال آینده میلادی است.

در همین رابطه نیز اقداماتی اساسی صورت گرفته و در سفری که خانم دکتر شیلا کن یی به ایران داشتند مطالعات بر روی اشیا آغاز شده است.

محمد رضا کارگر، رئیس موزه ملی ایران نیز در آینده ای نزدیک طی سفری به انگلستان شرایط برگزاری این نمایشگاه را نهایی خواهند نمود.