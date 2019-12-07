صدور کارت تردد برای افراد دارای معلولیت شدید در اصفهان

کوروش محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شورای اسلامی پنجم در تلاش برای رسیدن به شهر زیست پذیر برای تمام شهروندان است اظهار داشت: تمام هدف ما تحقق عدالت اجتماعی برای آحاد جامعه است و یکی از اهداف مدیریت شهری زمینه حضور فعال تمامی شهروندان در فضای شهری است.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی شورای شهر با برگزاری کارگروه هایی با افراد دارای معلولیت به نیازسنجی پرداخته است و در راستای رفاه حال آنها و تحقق حضور افراد دارای معلولیت در فضاهای عمومی شهری، معابر را متناسب با نیازهای آنها بهسازی کرده است.

این عضو شورای شهر با اعلام اینکه اتوبوس های ویژه و مجهزی برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است تصریح کرد: این عزم در شورای شهر وجود دارد تا کارت حمل و نقل عمومی رایگان برای افراد دارای معلولیت شدید برای تسهیل و سهولت تردد آنها به زودی در اختیارشان قرار داده شود.

وی گفت: در حال حاضر لیست این افراد تهیه شده است و در آینده نزدیک این امکانات در اختیار این افراد قرار داده خواهد شد تا بتوانند بیش از گذشته از امکانات شهری بهره مند شوند.