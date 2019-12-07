به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر را پشت سر گذاشتیم و در حالی که تنها دو هفته تا پایان نیم فصل نخست این رقابتها فرصت باقی است، شاهد حضور ۸ تیم در کورس بالای جدول هستیم که این اتفاقی عجیب، نادر و خوب در فوتبال ایران می‌باشد.

در حالی در پایان هفته سیزدهم استقلال با ۲۵ امتیاز به صدر جدول رسید که سپاهان و شهر خودرو هر کدام با یک بازی کمتر نسبت به آبی پوشان با ۲۴ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. پرسپولیس و صنعت نفت نیز هر کدام با یک بازی کمتر ۲۲ امتیازی و در رده‌های چهارم و پنجم جدول قرار دارند.

فولاد با ۱۳ بازی و ۲۰ امتیاز تنها ۵ امتیاز با بالای جدول فاصله دارد و در جایگاه ششم قرار گرفته و نفت مسجد سلیمان نیز با همین تعداد بازی و ۱۹ امتیاز در فاصله ۶ امتیازی صدر جدول در رده هفتم قرار دارد.

تراکتور تبریز که در رده هشتم قرار دارد، با ۱۱ بازی (۲ بازی معوقه) ۱۸ امتیازی است و فاصله امتیازی اش با صدر جدول ۷ امتیاز است که در صورت پیروزی در دو بازی معوقه می‌تواند این فاصله را به عدد یک کاهش دهد.

این اتفاق نادر نشان از نزدیکی تیم‌های لیگ برتری داشته و عملا هر ۸ تیم بالای جدول در فاصله دو هفته مانده به پایان نیم فصل روی کاغذ شانس قهرمانی نیم فصل را دارند. چنین اتفاقی خیلی به ندرت در فوتبال ایران روی می‌دهد و می‌توان آن را به فال نیک گرفت.