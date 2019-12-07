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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۸:۴۸

نیم فصلِ دوم جذاب‌تر؛

اتفاقی کم‌سابقه در لیگ برتر/ نیمه بالای جدول در کورس قهرمانی

اتفاقی کم‌سابقه در لیگ برتر/ نیمه بالای جدول در کورس قهرمانی

حضور ۸ تیم در کورس بالای جدول در فاصله دو هفته به پایان نیم فصل، اتفاق خوبی است که در فوتبال ایران شاهد آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر را پشت سر گذاشتیم و در حالی که تنها دو هفته تا پایان نیم فصل نخست این رقابتها فرصت باقی است، شاهد حضور ۸ تیم در کورس بالای جدول هستیم که این اتفاقی عجیب، نادر و خوب در فوتبال ایران می‌باشد.

در حالی در پایان هفته سیزدهم استقلال با ۲۵ امتیاز به صدر جدول رسید که سپاهان و شهر خودرو هر کدام با یک بازی کمتر نسبت به آبی پوشان با ۲۴ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. پرسپولیس و صنعت نفت نیز هر کدام با یک بازی کمتر ۲۲ امتیازی و در رده‌های چهارم و پنجم جدول قرار دارند.

فولاد با ۱۳ بازی و ۲۰ امتیاز تنها ۵ امتیاز با بالای جدول فاصله دارد و در جایگاه ششم قرار گرفته و نفت مسجد سلیمان نیز با همین تعداد بازی و ۱۹ امتیاز در فاصله ۶ امتیازی صدر جدول در رده هفتم قرار دارد.

تراکتور تبریز که در رده هشتم قرار دارد، با ۱۱ بازی (۲ بازی معوقه) ۱۸ امتیازی است و فاصله امتیازی اش با صدر جدول ۷ امتیاز است که در صورت پیروزی در دو بازی معوقه می‌تواند این فاصله را به عدد یک کاهش دهد. 

این اتفاق نادر نشان از نزدیکی تیم‌های لیگ برتری داشته و عملا  هر ۸ تیم بالای جدول در فاصله دو هفته مانده به پایان نیم فصل روی کاغذ شانس قهرمانی نیم فصل را دارند. چنین اتفاقی خیلی به ندرت در فوتبال ایران روی می‌دهد و می‌توان آن را به فال نیک گرفت. 

کد مطلب 4790422

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