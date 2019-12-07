رشد ۱۵۸ درصدی صادرات از حوزه ریلی گلستان طی ۸ ماهه امسال

مهدی عبدالکریم ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در هشت ماهه امسال صادرات ریلی گلستان ۱۵۸ درصد رشد داشته است.

وی با بیان این که کالاهای صادراتی عمدتاً سیمان و کلینکر و خرما، قیر و پلاستیک است، افزود: این کالاها به کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان صادر می شود.

عبدالکریم زاده گفت: واردات به دلیل سیل و مشکلات تبدیل ارز ۶۵ درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد که طی هشت ماهه امسال در مجموع رشد ۱۶ درصدی حمل و نقل بین المللی را شاهد بودیم.

عبدالکریم زاده توضیح داد: امسال ترانزیت کالا به دلیل تغییر مسیر قطار چین به خط ریلی سرخس، صفر شده اما تا پایان سال به دلیل عبور کانتینرهای روسیه به ترکیه آمار افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از رشد ضریب اشغال قطارهای حومه ای خبرداد و گفت که در این ناوگان رشد ۱۵.۷ درصدی حمل و نقل مسافر را شاهد بودیم اما در قطارهای بین شهری به دلیل تغییر ساعت، کاهش حمل و نقل را شاهد بودیم که با برگشت ساعت قطار تهران-گرگان به زمان قبل، دوباره این آمار رو به افزایش است.