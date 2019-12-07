به گزارش خبرنگار مهر، پس از برد سه بر صفر پرسپولیس مقابل ذوب آهن اصفهان ادعایی مبنی بر پیشنهاد فدراسیون فوتبال امارات برای سرمربی آرژانتینی سرخپوشان منتشر شد.

سعد الحارثی خبرنگار عربستانی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شده بود تیم ملی امارات خواهان جذب کالدرون شده است تا بتواند این تیم را در ادامه مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هدایت کند.

این در حالی است که کالدرون تا پایان فصل با پرسپولیس قرارداد رسمی دارد و جدایی احتمالی او باید با نظر مدیران این باشگاه صورت پذیرد. با این حال نامه‌ای رسمی مبنی بر درخواست فدراسیون فوتبال امارات برای حضور گابریل کالدرون روی نیمکت این تیم به باشگاه پرسپولیس نرسیده است.