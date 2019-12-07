زندگی شهدا برای نسل جدید الگوسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی جمعه شب در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار ییلاقی در مصلای بزرگ بهشهر افزود: تلاش برای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا نیازمند مجاهدت و فرهنگ سازی مناسب است.



وی بیان داشت: امام راحل انقلاب را با عزت و کرامت خود به منصه ظهور رساند و فرزندان این مرزوبوم و سردار ییلاقی ها از جان گذشتند تا انقلاب پایدار بماند.



قربانی، با بیان اینکه مازندرانی ها جانانه در طول هشت سال دفاع مقدس ایستادند؛ یادآور شد: سردار ییلاقی از فرمانده خط شکن بوده و این سردار لشکر اسلام از ابتدای انقلاب تا زمان شهادت برای انقلاب و اسلام تلاش کرد و باید زندگی فردی و اجتماعی ایشان الگوسازی شود.



مشاور رییس ستاد نیروهای مسلح کشور با اشاره به اغتشاشات اخیر خاطر نشان کرد: هنوز بعد از ۴۰سال از انقلاب، ضد انقلاب،آشوبگر و اشرار میگیریم که از طریق شبکه منسجم سازماندهی شدند و باید با هوشیاری بیشتری در قبال آنان وارد میدان شد.



قربانی گفت: ایستادگی شهدا به امر امام و ولی امر موجب باز پس گیری خرمشهر شد و در طول هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ما در همه شرایط را جانانه جنگیدند.



وی افزود: گاهی اوقات آب، نان، تجهیزات و امکانات نداشتیم اما حکم امام و پشتیبانی امام را داشتیم و همین ولایتمداری و گوش بفرمان ولی فقیه بودن موجب پیروزی ما بر دشمن شد.