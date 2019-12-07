تولید کاپشنی از جنس گیاهان وحشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، برند Pangaia نخستین کت پافر را تولید کرده که به جای پر طبیعی یا مصنوعی در آن از گل های خشک شده، استفاده شده است.

۱۰ سال طول کشیده تا محققان این شرکت ماده Flwrdwn را تولید کنند. این ماده گیاهی و کاملا تجزیه پذیر است که از گل های وحشی طبیعی و آئروژل پلیمر زیستی تهیه می شود.

تولید کننده ادعا می کند پافر تهیه شده با این ماده گرم و ضدآلرژی است و قابلیت تنفس دارد. علاوه بر آن در تولید لباس به حیوانات آسیبی نرسیده است.

این برند در بیانیه ای توضیح داده است: ما یک فناوری گیاهی جدید ابداع کردیم. این فناوری ترکیب طبیعت با علم است تا گزینه های انتخابی در صنعت مد را تغییر و افزایش دهیم. این فناوری طی ۱۰ سال تحقیق مداوم در آزمایشگاه تولید شده است.

البته این پافرها ۱۰۰ درصد بدون پلاستیک نیستند زیرا لایی و رویی کت از نایلون و پلیستر بازیافتی تهیه می شود اما به نظر می رسد تولید این لباس گامی مهم در جهت حفظ محیط زیست است.

قیمت پایه پافر مذکور از ۵۵۰ دلار شروع می شود.