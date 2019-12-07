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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۹:۲۵

در دانشکده الهیات دانشگاه تهران؛

نشست چگونگی مطالعات فلسفی برگزار می شود

نشست چگونگی مطالعات فلسفی برگزار می شود

نشست چگونگی مطالعات فلسفی با ارائه مهدی منتصری مدرس دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست چگونگی مطالعات فلسفی با ارائه مهدی منتصری مدرس دانشگاه تهران برگزار می شود.

سه شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در سالن کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران واقع در جنب تقاطع خیابان مطهری و مفتح برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4790491

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