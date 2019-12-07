نشست چگونگی مطالعات فلسفی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست چگونگی مطالعات فلسفی با ارائه مهدی منتصری مدرس دانشگاه تهران برگزار می شود.
سه شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در سالن کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران واقع در جنب تقاطع خیابان مطهری و مفتح برگزار خواهد شد.
نشست چگونگی مطالعات فلسفی با ارائه مهدی منتصری مدرس دانشگاه تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست چگونگی مطالعات فلسفی با ارائه مهدی منتصری مدرس دانشگاه تهران برگزار می شود.
سه شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در سالن کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران واقع در جنب تقاطع خیابان مطهری و مفتح برگزار خواهد شد.
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