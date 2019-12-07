انسان ولایتمدار به تشخیص «ولی» خود ایمان و باور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری شامگاه جمعه در جمع تعدادی از مردم ولایتمدار کاشان با بیان اینکه بر طبق آیات قرآنی ولایت نور است، اظهار داشت: انسان بی ولایت همانندفردی کور است و به همان صورت هم در قیامت محشور می شود.

وی با اشاره به اینکه پیامبر و امامان همه نور بوده اند، ابراز داشت: در عصر غیبت امام معصوم فقیه جامع الشرایط به عنوان نائب عام امام وظیفه رهبری جامعه مسلمین را بر عهده دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه چراغ اصلی برای هدایت و راهنمایی به دست ولی فقیه است، تصریح کرد: در مدت ۴۰ سال انقلاب بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب با رهبری خود باعث اقتدار نظام و کشور جمهوری اسلامی ایران شده اند.

تدابیر ولی فقیه باعث شده است که کشور از بزنگاه های حساس و تاریخی نجات پیدا کند

وی با ذکر نمونه هایی از تدابیر امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب که توانسته است کشور، نظام و مردم را از بزنگاه های مهم نجات دهد، اذعان داشت: اولین نمونه این تدابیر در روز ۲۱ بهمن ۵۷ اتفاق افتاد و آن در حالی بود که حکومت وقت اعلام حکومت نظامی کرده بود ولی امام خمینی(ره) با رد حکومت نظامی مردم را راهنمایی به حضور در راهپیمایی کرد که همین امر باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد.

حجت الاسلام ماندگاری با اشاره به بحث سهمیه بندی بنزین در هفته های اخیر و اتفاقات بعد از آن خاطرنشان کرد: دومین نمونه از این تدابیر سخنان رهبر معظم انقلاب در حمایت مشروط از تصمیم سران سه قوه در این موضوع بود که باعث شد حجت برای همه تمام شود.

استکبار جهانی برای اغتشاش و آشوب در کشور نقشه های فراوانی کشیده بود

وی با بیان اینکه دشمن و استکبار جهانی برای اغتشاش و آشوب در کشور نقشه های فراوانی کشیده بود، بیان داشت: با سخنان رهبر انقلاب مردمی که به حق نسبت به اوضاع پیش آمده معترض بودند صف خود را آشوبگران و اغتشاشگران جدا کردند.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران و دیدار با رهبر معظم انقلاب افزود: نمونه ای دیگر از تدابیر رهبری نحوه برخورد با نخست وزیر ژاپن و عدم پذیرش نامه رئیس جمهور آمریکا بود که این برخورد باعث شد تا بار دیگر قدرت و عظمت مردم و نظام جمهوری اسلامی به جهانیان ثابت شود.

وی با بیان اینکه در طول ۴۰ سال گذشته کشور، مردم و نظام همیشه با دسیسه ها و توطئه هایی از طرف دشمن و استکبار جهانی روبرو بوده است، اظهار داشت: وجود یک رهبری آگاه، شجاع و باتقوی باعث شده است که ملت ایران تمام دسیسه های دشمن را شکست دهند.

حجت الاسلام ماندگاری با اشاره به شاخصه های ولایتمداری ابراز داشت: انسان ولایتمدار به تشخیص «ولی» خود ایمان و باور دارد و در اطاعت از فرامین ولی خود لحظه ای شک و شبهه به خود راه نمی دهد.