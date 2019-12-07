فعالیت ۶۰ مرکز خرید و فروش غیر مجاز ضایعات معضل زیست محیطی بیرجند

مرتضی نخعی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکایت‌هایی که محیط‌زیست از برخی از شهرداران شهرهای خراسان‌جنوبی در زمینه مسائل زیست محیطی داشت، اظهارکرد: مرجع قضائی برای هر چهار شهردار قرار منع تعقیب صادرکرده است.

مسئول پایش حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ما براساس روال قانونی، اعتراض خود را از این قرار منع تعقیب داشته‌ایم، بیان‌کرد: طبق صراحت قانون مواردی چون زباله‌سوزی جرم بوده و برخی از زباله‌گاه‌ها نیز مجوز محیط زیستی نداشته‌اند.

نخعی‌نژاد ادامه‌داد: در زمینه تفکیک پسماندهای پزشکی از زباله‌های عادی نیز دو شرکت با مجوز دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کار جمع‌آوری و بی‌خطرسازی این پسماندها را انجام و ماهیانه نیز گزارش‌هایی به محیط ارائه می‌دهند.

وی افزود: طبق گزارش‌ها تعدادی از پزشکان هنوز با این شرکت‌ها قرارداد منعقد نکرده و تعدادی نیز که قرارداد دارند، یا پسماند واقعی و یا به طورکلی پسماند پزشکی را تحویل نمی‌دهند که البته از قشر فرهیخته پزشکان انتظار دیگری است.

مسئول پایش حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی گفت: یکی از معضلات مهم محیط زیستی در بیرجند فعالیت ۶۰ مرکز خرید و فروش غیر مجاز ضایعات است که در راستای حفظ سلامت عموم جامعه باید جدی گرفته شود.

نخعی‌نژاد یادآورشد: دانشگاه علوم پزشکی نیز طی نامه‌ای اعلام کرده که فعالیت این مراکز تهدیدی علیه بهداشت و سلامت مردم شهر است و محیط زیست هم طبق وظیفه قانونی خود این مهم را پیگیری و به دادستانی اعلام کرده است.

وی گفت: شاید عده‌ای به واسطه بیکار شدن زباله‌گردها با این مسئله مخالفت کنند در حالی که برای ما مهم سلامت جامعه است.