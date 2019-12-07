لزوم بازنگری در قانون آموزش نظامیان بیگانه بعد از حادثه فلوریدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ریک اسکات» فرماندار سابق فلوریدا که هم‌اکنون نماینده این ایالت در مجلس سنای فدرال است؛ در واکنش به حادثه تیراندازی در پایگاه هوایی «پنساکولا» خواستار بازنگری کلی در قوانین آموزش نظامیان بیگانه شد.

گفتتی است در تیراندازی که روز جمعه در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در ایالت فلوریدا به وقوع پیوست، دست کم چهارتن کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.

مظنون اصلی این تیراندازی که به ضرب گلوله مأموران پلیس کشته شد یک عضو نیروی هوایی عربستان سعودی است که در دوره آموزشی این پایگاه شرکت می کرد.

به گفته اسکات، برخی از کشورهایی که نظامیانشان در خاک آمریکا آموزش می‌بینند خواستار صدمه زدن به آمریکا هستند و دلیلی برای آموزش آنها وجود ندارد.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در یک پیام توئیتری اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه عربستان در تماسی تلفنی با وی مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده قربانیان این حادثه اعلام کرد.

در پیام توئیتری ترامپ آمده است: ملک [سلمان] گفت که مردم سعودی به شدت از اقدامهای وحشیانه این فرد تیرانداز خشمگین هستند و اینکه [اقدام] این فرد به هیچ وجه نمایانگر احساسات مردم سعودی که دوستدار ملت آمریکا هستند، نیست.