به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، در فصل جدید لیگ برتر ووشو هشت تیم در دو گروه به صورت رفت و برگشت به مصاف هم میروند تا تیمهای راه یافته به نیمهنهایی مشخص شوند.
پاس ناجا، دانشگاهآزاد، پارس جنوبی، باشگاه مقاومت، هیات ووشو همدان، هیات ووشو البرز، هیات ووشو اصفهان و زاگرس پارس، تیمهای حاضر در این مسابقات هستند.
در گروه نخست تیمهای دانشگاهآزاد، پاس ناجا، هیات همدان و هیات البرز حضور دارند. در گروه دوم نیز پارس جنوبی، باشگاه مقاومت، هیات اصفهان و زاگرس پارس رقابت میکنند.
دیدارهای هفته اول و دوم فصل جدید لیگ برتر ووشو روز سهشنبه در آکادمی ووشو برگزار می شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:
گروه اول
هفته اول
* هیات البرز - هیات همدان
* پاس ناجا - دانشگاه آزاد
هفته دوم
* پاس ناجا - هیات همدان
* دانشگاه آزاد - هیات البرز
گروه دوم
هفته اول
* پارس جنوبی - باشگاه مقاومت
* هیات اصفهان - زاگرس پارس
هفته دوم
* هیات اصفهان - باشگاه مقاومت
* زاگرس پارس - پارس جنوبی
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