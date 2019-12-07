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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱

لیگ برتر ووشو از ۱۹ آذرماه آغاز می‌شود

لیگ برتر ووشو از ۱۹ آذرماه آغاز می‌شود

فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور در بخش مردان از روز ۱۹ آذرماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، در فصل جدید لیگ برتر ووشو هشت تیم در دو گروه به صورت رفت و برگشت به مصاف هم می‌روند تا تیم‌های راه یافته به نیمه‌نهایی مشخص شوند.

پاس ناجا، دانشگاه‌آزاد، پارس جنوبی، باشگاه مقاومت، هیات ووشو همدان، هیات ووشو البرز، هیات ووشو اصفهان و زاگرس پارس، تیم‌های حاضر در این مسابقات هستند.
در گروه نخست تیم‌های دانشگاه‌آزاد، پاس ناجا، هیات همدان  و هیات البرز حضور دارند. در گروه دوم نیز پارس جنوبی، باشگاه مقاومت، هیات اصفهان و زاگرس پارس رقابت‌ می‌کنند.

دیدارهای هفته اول و دوم فصل جدید لیگ برتر ووشو روز سه‌شنبه در آکادمی ووشو برگزار می شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:

گروه اول

هفته اول
* هیات البرز - هیات همدان
* پاس ناجا - دانشگاه آزاد

هفته دوم
* پاس ناجا - هیات همدان
* دانشگاه آزاد - هیات البرز

گروه دوم

هفته اول
* پارس جنوبی - باشگاه مقاومت
* هیات اصفهان - زاگرس پارس

هفته دوم
* هیات اصفهان - باشگاه مقاومت
* زاگرس پارس - پارس جنوبی

کد مطلب 4790580

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