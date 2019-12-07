به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، در فصل جدید لیگ برتر ووشو هشت تیم در دو گروه به صورت رفت و برگشت به مصاف هم می‌روند تا تیم‌های راه یافته به نیمه‌نهایی مشخص شوند.

پاس ناجا، دانشگاه‌آزاد، پارس جنوبی، باشگاه مقاومت، هیات ووشو همدان، هیات ووشو البرز، هیات ووشو اصفهان و زاگرس پارس، تیم‌های حاضر در این مسابقات هستند.

در گروه نخست تیم‌های دانشگاه‌آزاد، پاس ناجا، هیات همدان و هیات البرز حضور دارند. در گروه دوم نیز پارس جنوبی، باشگاه مقاومت، هیات اصفهان و زاگرس پارس رقابت‌ می‌کنند.

دیدارهای هفته اول و دوم فصل جدید لیگ برتر ووشو روز سه‌شنبه در آکادمی ووشو برگزار می شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:



گروه اول

هفته اول

* هیات البرز - هیات همدان

* پاس ناجا - دانشگاه آزاد

هفته دوم

* پاس ناجا - هیات همدان

* دانشگاه آزاد - هیات البرز

گروه دوم

هفته اول

* پارس جنوبی - باشگاه مقاومت

* هیات اصفهان - زاگرس پارس

هفته دوم

* هیات اصفهان - باشگاه مقاومت

* زاگرس پارس - پارس جنوبی