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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱

روسیه سوخت، آب و اکسیژن به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد

روسیه سوخت، آب و اکسیژن به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد

روسیه یک کپسول رباتیک حاوی ۳ تن محموله از جمه ۱۴۳۳ پوند سوخت ، ۱۱۰ پوند اکسیژن و ۹۲۶ پوند آب را به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، یک کپسول رباتیک روسی که حاوی چند تن ذخایر است به طور موفقیت آمیز به سمت ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین پرتاب شد.

 این کپسول کهProgress MS-۱۳ نام دارد همراه یک موشک سایوز از مقری در بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد و به طور موفقیت آمیز در مدار تعیین شده قرار گرفت. کپسول مذکور روز دوشنبه به ایستگاه فضایی بین المللی می رسد.

کپسول Progress MS-۱۳ حاوی ۳ تن محموله از جمله ۱۴۲۲ پوند سوخت، ۱۱۰ پوند اکسیژن، ۹۲۶ پوند آب، ۳۰۱۴ پوند تجهیزات و مواد غذایی برای ایستگاه فضایی بین المللی است. در حال حاضر ۶ خدمه در این ایستگاه زندگی می کنند.

کد مطلب 4790598

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