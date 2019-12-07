  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

۴۳۱۸ دستگاه ماشین آلات کشاورزی در قزوین پلاک گذاری شد 

۴۳۱۸ دستگاه ماشین آلات کشاورزی در قزوین پلاک گذاری شد 

قزوین- رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: از ابتدای اجرای طرح پلاگ گذاری ماشین آلات کشاورزی تاکنون چهارهزارو ۳۱۸ دستگاه  انواع تراکتور و کمباین در استان پلاک گذاری شده است

رفعت اله حمزه ئی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:  از ابتدای اجرای طرح پلاگ گذاری ماشین آلات کشاورزی تاکنون چهارهزارو ۳۱۸ دستگاه انواع تراکتور و کمباین در استان پلاک گذاری شده است که در همین راستا؛ حدود پنج هزار دستگاه کشاورزی نیز باقی مانده که بایستی پلاک گذاری شوند.

وی افزود: طرح ملی شماره گذاری تراکتورهای کشاورزی با هدف هویت بخشی و ساماندهی به ماشین آلات کشاورزی و مدیریت مصرف بهینه سوخت اجرا شده است.
حمزه ئی اضافه کرد : این طرح با همکاری پلیس راهور در همه مناطق سطح استان به طور مستمر ادامه دارد و کلیه دستگاههای تراکتور و کمباین فاقد پلاک موجود در استان دارای پلاک خواهند شد.

حمزه ئی تصریح کرد : جلسات برنامه ریزی پلاک گذاری در سازمان با مشارکت پلیس راهور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه برگزار شده که مدیران شهرستانها بعنوان مسئول اجرای طرح در حوزه جغرافیایی هر شهرستان و نماینده ویژه پلاک گذاری از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان تعیین شده اند.

کد مطلب 4790600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها