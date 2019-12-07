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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۶

بارش ۳۶ میلی‌متری باران در آبادان سبب آب‌گرفتگی معابر شد

بارش ۳۶ میلی‌متری باران در آبادان سبب آب‌گرفتگی معابر شد

آبادان– بارش ۳۶ میلی‌متری باران که از شب گذشته آغاز و تاکنون ادامه دارد، سبب آب‌گرفتگی معابر شهری و اختلال در تردد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بارش شدید باران حرکت خودروها و رفت و آمد مردم در معابر عمومی شهر آبادان به کندی انجام می شود و بخش عمده‌ای از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر دچار آب‌گرفتگی شده است.

رئیس اداره هواشناسی آبادان در این باره گفت: تا ساعت ۷ صبح امروز ایستگاه‌های باران سنجی این اداره در مجموع ۳۶میلی‌متر باران را ثبت کرده اند.

علی تابع الحجه افزود: این سیستم به صورت متناوب تا اواخر وقت فردا در استان خوزستان به ویژه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر فعالیت خواهد کرد.

بر همین اساس و به دلیل تداوم بارندگی و احتمال آب‌گرفتگی معابر در آبادان، فرماندار ویژه شهرستان آبادان دستور تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این شهرستان، در امروز شنبه برابر با ۱۶ آذرماه در شیفت صبح و بعد از ظهر را صادر کرده است.

کد مطلب 4790603

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