به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بارش شدید باران حرکت خودروها و رفت و آمد مردم در معابر عمومی شهر آبادان به کندی انجام می شود و بخش عمده‌ای از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر دچار آب‌گرفتگی شده است.

رئیس اداره هواشناسی آبادان در این باره گفت: تا ساعت ۷ صبح امروز ایستگاه‌های باران سنجی این اداره در مجموع ۳۶میلی‌متر باران را ثبت کرده اند.

علی تابع الحجه افزود: این سیستم به صورت متناوب تا اواخر وقت فردا در استان خوزستان به ویژه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر فعالیت خواهد کرد.

بر همین اساس و به دلیل تداوم بارندگی و احتمال آب‌گرفتگی معابر در آبادان، فرماندار ویژه شهرستان آبادان دستور تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این شهرستان، در امروز شنبه برابر با ۱۶ آذرماه در شیفت صبح و بعد از ظهر را صادر کرده است.