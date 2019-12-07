معرفی هیات خوانش و انتخاب متون ۲ بخش جشنواره تئاتر «ثمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر»، اسامی هیات پنج نفره خوانش و انتخاب نمایشنامه‌ها و ایده های رسیده به بخش های تئاتر صحنه و محیطی نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» را اعلام شد.

پریسا مقتدی مدرس بازیگر و کارگردان تئاتر، یوسف باپیری مدرس و کارگردان تئاتر، علیرضا اولیایی تهیه کننده و کارگردان تئاتر، ملودی آرام نیا کارگردان تئاتر و علی گلدسته کارگردان تئاتر، آثار متقاضیان حضور در ۲ بخش تئاتر صحنه و محیطی جشنواره امسال را انتخاب می‌کنند.

نتایج ارزیابی این مرحله ۱۸ آذرماه اعلام خواهد شد.

نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» با دبیری رضا دادویی از ۹ الی ۱۸ اسفند در عمارت نوفل لوشاتو برگزار خواهد شد.