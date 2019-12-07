ابعاد مختلف فتنه اخیر توسط شبکه تبلیغی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح شنبه در جمع روحانیون استان بوشهر اظهار داشت: هم اکنون ۱۲۰ روحانی مستقر مشغول خدمت در نقاط مختلف استان هستند و برنامه ها و طرح های فرهنگی، تبلیغی را در سطح استان اجرا می کنند.

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی روحانیون مستقر اضافه کرد: در راستای سیاست‌های جدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت فرهنگی روحانیون مستقر در زمینه طرح های امام محله و امام روستا آموزش داده می شوند.

حجت‌الاسلام سروستانی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی و مهمترین موضوعات مطرح شده در آن ادامه داد: درس اخلاق و اهمیت عمل بر اساس وظیفه، تبیین طرح تحول اجتماعی مسجدمحور، تبیین آموزش و توانمندسازی روحانیون و تبیین طرح امامت از موضوعات مهمی هستند که در این دوره آموزشی تبیین شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به وقایع اخیر تصریح کرد: همانطور که شما دیدید یک مسئله افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد که دشمنان اعم از دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی و نفوذی هایی که وجود داشتند خودشان را برملا کردند.

وی افزود: دشمنان اسلام و نظام اسلامی خواستند با سوء استفاده از حوادث اخیر خنجر خود را به این نظام بزنند که با درایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با هوشیاری مردم این توطئه هم خنثی شد.

حجت‌الاسلام سروستانی به نقش مهم روحانیون و مبلغین در افزایش روحیه امید و مقاومت در جامعه ابراز داشت: بر همه ما واجب است در این شرایط حساس اطلاع‌رسانی و اقناع عمومی را در دستور کار خود قرار بدهیم و در راستای مقابله با توطئه‌های دشمنان حرکت کنیم.