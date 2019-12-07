۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر:

ابعاد مختلف فتنه اخیر توسط شبکه تبلیغی تبیین شود

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر لزوم تبیین ابعاد مختلف فتنه اخیر توسط شبکه تبلیغی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح شنبه در جمع روحانیون استان بوشهر اظهار داشت: هم اکنون ۱۲۰ روحانی مستقر مشغول خدمت در نقاط مختلف استان هستند و برنامه ها و طرح های فرهنگی، تبلیغی را در سطح استان اجرا می کنند.

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی روحانیون مستقر اضافه کرد: در راستای سیاست‌های جدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت فرهنگی روحانیون مستقر در زمینه طرح های امام محله و امام روستا آموزش داده می شوند.

حجت‌الاسلام سروستانی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی و مهمترین موضوعات مطرح شده در آن ادامه داد: درس اخلاق و اهمیت عمل بر اساس وظیفه، تبیین طرح تحول اجتماعی مسجدمحور، تبیین آموزش و توانمندسازی روحانیون و تبیین طرح امامت از موضوعات مهمی هستند که در این دوره آموزشی تبیین شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به وقایع اخیر تصریح کرد: همانطور که شما دیدید یک مسئله افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد که دشمنان اعم از دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی و نفوذی هایی که وجود داشتند خودشان را برملا کردند.

وی افزود: دشمنان اسلام و نظام اسلامی خواستند با سوء استفاده از حوادث اخیر خنجر خود را به این نظام بزنند که با درایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با هوشیاری مردم این توطئه هم خنثی شد.

حجت‌الاسلام سروستانی به نقش مهم روحانیون و مبلغین در افزایش روحیه امید و مقاومت در جامعه ابراز داشت: بر همه ما واجب است در این شرایط حساس اطلاع‌رسانی و اقناع عمومی را در دستور کار خود قرار بدهیم و در راستای مقابله با توطئه‌های دشمنان حرکت کنیم.

